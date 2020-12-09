شكرا لقرائتكم عمرو أنور : استحواذ الزمالك أمام الأهلي لم يكن له قيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩، أن المارد الأحمر فاز على الزمالك وحصل على بطولة أفريقيا لأنه لعب بطريقة صحيحة للغاية.

وقال أنور فى تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الاهلي نفذوا تعليمات موسيماني بالحرف واستحواذ الزمالك كان سلبي للغاية ولم يؤثر على مرمي القلعة الحمراء نهائيا".

وأضاف: "استحواذ الزمالك لم يكن له قيمة على الإطلاق وموسيماني نجح فى خطف اللقاء بالطريقة التى لعبها حيث أعطي تعليمات للاعبين بتهدئة اللعب فى أوقات من المباراة والضغط فى الجزء الأمامي".