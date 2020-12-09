المقاصة يعلن التعاقد مع يوسف "طفل المعلب" الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية

أحمد أبو عقيل

أعلن نادي المقاصة التعاقد مع الطفل يوسف الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية يوقع رسميًا وتدريبة بدون أي مقابل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة طفل، وهو يقوم بتنفيذ بعض التمرينات الرياضية، بجوار سور لأحد الملاعب الرياضية، مقلدًا بعض الأطفال الذين كانوا يخوضون تدريبهم على ملعب كرة “خماسي”، وتبين أن الصورة كانت في مدينة الشروق بالقاهرة الجديدة.

وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، قيام الطفل بالركض على الأرض، وممارسة بعض التمارين الرياضية، التي يقوم بها المدرب مع بعض الأطفال، بينما يظهر ذلك الصغير بملابس غير نظيفة، وعليه علامات الشغف في تقليد أطفال في نفس عمره بنفس الحركات.

الصور صاحبها بعض التعليقات الراغبة في مساعدة الطفل الذي ظهر وهو يقلد بعض التمرينات الرياضية، مؤكدين أن ذلك الطفل دفعه حب الرياضة لممارستها من خارج الأسوار، وأن فقره منعه أن يكون بين الأطفال الذين يؤدون نفس التمرينات على حد وصفهم.

وقال محمود سيد: “الصوره مؤلمة بشكل بشع والله، والطفل ده موجود في مدينة الشروق، وكان بيعمل التمارين اللي بيقوم بيها نفس الأطفال اللي في سنة، وأكيد سيجد من يحنو عليه ويساعده”.

وعلقت مروة الوكيل: “شيء يحزن، الناس بتخلف أطفال وترميهم في الشارع أكيد الطفل ده وراه قصة، عايزين نوصل للطفل دع بسرعة ونقدم له الدعم، ومساعدته يتمرن ويلعب الحاجة اللي بيحبها”.