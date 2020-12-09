موعد مباراة ليفربول وميتيلاند في أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ميتيلاند الدنماركي، نظيره ليفربول الإنجليزي، في الثامنة مساء غدا الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وكان ليفربول قد ضمن التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16، بعدما وصل للنقطة الـ12، فيما لا يزال الصراع مشتعلا بين أياكس، وأتالانتا على البطاقة الثانية.

على الجانب الآخر يخوض ميتييلاند اللقاء بعد أن ودع المسابقة من الجولة الماضية بحصولة على نقطة واحدة من 5 مباريات.

وكانت قرعة دوري الأبطال قد أسفرت عن تواجد ليفربول في المجموعة الرابعة بجانب أياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي وميتيلاند الدنماركي.

وكان الريدز غادر بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دور ال١٦ بعد أن تلقى هزيمة أمام الفريق الإسباني أتليتكو مدريد بنتيجة إجمالية ٤-٢، ويأمل الفريق تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على البطولة التي توج بطلاً لها ٦ مرات في تاريخه، كان آخرها الموسم قبل الماضي.

التشكيل المتوقع لليفربول

أبرز غيابات ليفربول هي أليسون بيكير، وفيرجيل فان دايك وجوميز، وألكانتارا وتشامبرلين للإصابة.

من المتوقع أن يبدأ كلوب اللقاء بالبدلاء لتجربتهم وإعطائهم المزيد من المشاركة مع الفريق، وفي نفس الوقت يعطي الأساسيين راحة أكثر من ضغط المباريات.

وسيبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

كاومهين كيليهر

ارنولد - ناثانيل فيليبس - ريس ويليامز - كوستاس تسيميكاس

نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

مينامينو - أوريجي - دييجو جوتا

القناة الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2 بتعليق: سوار الذهب.