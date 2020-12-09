رئيس اللجنة الأولمبية يصدم جمهور الزمالك بشأن فرص عودة مرتضى منصور

حسم هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الجدل حول إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور.

وأكد حطب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء أمس الإثنين، أن قرار وقف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام "يعتبر نهائياً بعد التنازل عن حقه في الطعن."

وقال حطب: "إيقاف مرتضى منصور نهائي، كان يستطيع الطعن والدفاع عن نفسه لكنه تنازل عن حقه فأصبح القرار نهائيا".

وتابع: "رئيس الزمالك السابق لا يستطيع الطعن على قرار إيقافه لأن المدة التي منحته الحق للطعن انتهت بالفعل، كان عليه أن يطعن واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، لكنه لم يسلك الطريق المنضبط".

وأضاف حطب: "الزمالك لم يمس ولم يتم إيقافه، نقدر نادي الزمالك ككيان كبير ولا خلاف على ذلك، لكننا نتحدث عن كل شخص يخرج عن القانون، ولا يتعلق الأمر فقط بمجلس إدارة الزمالك".

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته بالقول: "حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تأذَّى بالهجوم والألفاظ، لكنه فضَّل الابتعاد وعدم التدخل في أي شيء، ليس له أي علاقة بالأمر رغم أنه تأذَّى بالقول والفعل أيضا".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية.