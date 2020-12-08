موكوكو يدخل التاريخ كأصغر لاعب في دوري الأبطال أوروبا 

بات الألماني-الكاميروني الأصل يوسوفا موكوكو أصغر لاعب في التاريخ يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن 16 عاما و18 يوما، وذلك بعدما دخل في الشوط الثاني من مباراة فريقه بوروسيا دورتموند ومضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



ودخل موكوكو في الدقيقة 58 من المباراة بدلا من فيليكس باسلاك في محاولة من مدربه السويسري لوسيان فافر للعودة الى اللقاء بعد تخلف الفريق الألماني صفر-1 بهدف سجله الأرجنتيني سيباستيان دريوسي (16)، ليصبح بالتالي أصغر لاعب في تاريخ المسابقة.



وتفوق موكوكو الذي بدأ مشواره الكروي عام 2014 في سان باولي قبل أن ينتقل إلى الفرق العمرية لدورتموند عام 2016 حين كان في الثانية عشرة من عمره، على النيجيري سيليستين بابايارو الذي كان يبلغ 16 عاما و87 يوما حين شارك مع أندرلخت البلجيكي في تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ضد ستيوا بوخارست الروماني، إلا أنه بدايته لم تدم طويلا لأن لاعب تشيلسي الإنكليزي بعد ذلك، طرد بعد 35 دقيقة.



وأدرك دورتموند التعادل بعد دقائق على دخول موكوكو بفضل هدف للبولندي لوكاش بيتشيك (68)، ثم خطف التقدم عبر البلجيكي أكسل فيتسيل (78).



والرقم القياسي الذي حققه موكوكو الثلاثاء كان الثاني له في غضون ثلاثة أسابيع، بعد أن حطم في 21 الشهر الماضي الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني بعد يوم واحد على احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر.



وبرز موكوكو الى الأضواء منذ فترة، بعد أن شارك في بطولة تحت 17 عاما رغم أنه كان في الثانية عشرة من عمره، وقد سجل 90 هدفا في 56 مباراة، قبل أن تتم ترقيته الى فئة تحت 19 عاما وهو في الرابعة عشرة من عمره، مسجلا أيضا أرقاما ملفتة بـ47 هدفا في 25 مباراة.



وفي أيلول/سبتمبر الماضي، استدعي الى المنتخب الألماني تحت 20 عاما مرتين قبل احتفاله بميلاده السادس عشر.

المصدر: فرانس برس