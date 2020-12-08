منتخب قطر سيشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسمياً تلقيه دعوة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمشاركة منتخب العنابي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، في خطوة تعكس مكانة الدوحة على الساحة الرياضية والدولية.



وبحسب بيان رسمي نشره الاتحاد القطري على صفحاته في مواقع التواصل، فإن المنتخب القطري سيخوض غمار التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.



وفي ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 ممثلاً للدولة المستضيفة، فلن تحتسب نتائج مبارياته في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى، والذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة إلى بطولة قطر 2022، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال. وتأتي مشاركة العنابي في التصفيات في إطار إعداد منتخب قطر الوطني المستضيف للنسخة المقبلة من المونديال بعد أقل من عامين من الآن.



وأعرب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، عن سعادته لمشاركة المنتخب العنابي في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، مؤكداً أن المشاركة ضمن المجموعة الأولى تعتبر فرصة مثاليه لتعزيز أداء المنتخب من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية، مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، والمنتخبات الأخرى في المجموعة نفسه.



وأضاف، بحسب البيان: "لقد حقق منتخبنا الوطني نجاحات هامة خلال السنوات الأخيرة، أهمها فوزه بجدارة بلقب كأس آسيا 2019"، مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للمسيرة الناجحة للعنابي، حيث نعتزم مواصلة العمل لإيجاد كل السبل للارتقاء أكثر بأداء منتخبنا قبل خوض غمار النسخة الأولى من بطولة كأس العالم، والتي ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي".



وكان المنتخب القطري، حامل لقب كأس آسيا، قد شارك خلال العام الماضي في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل، كما سيلعب في نسخة العام المقبل من البطولة ذاتها، إضافة إلى مشاركته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2021، وهي البطولة الأهم على مستوى المنتخبات الوطنية في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).



وكانت صحيفة "ذ إندبندنت" البريطانية قد كشفت، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة منتخب قطر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022، لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط، لكنها لم تكشف ضمن أي مجموعة سيلعب العنابي بشكل رسمي.



وأوضحت الصحيفة في خبرها، وفقا لمصادرها الخاصة، أن فكرة مشاركة منتخب قطر في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022، ستكون لتحقيق التوازن بين المجموعات، وإعطاء "العنابي" فرصة من أجل الاستعداد للحدث التاريخي الكبير.



وواصلت أن الخطوة الكبيرة جاءت بعد مفاوضات بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم و"يويفا"، والأمر ليس بالجديد على منتخب قطر، الذي شارك أيضاً في بطولة كوبا أميركا 2019، ويستعد لخوض التجربة مرة ثانية في عام 2021.



وختمت أن منتخب قطر الأول لكرة القدم سيشارك في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، لأن الاتحاد القطري يسعى إلى أن يكون لديه فريق قادر على التأهل من دور المجموعات في بطولة كأس العالم عام 2022.

المصدر: وكالات