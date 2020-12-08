شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يظهر فى قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يظهر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حلقة تاريخية عبر شاشة قناة النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، مع الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي.

ويأتي ظهور الخطيب في حلقة تاريخية عقب تتويج النادي الأهلي، هذا الموسم بالثلاثية حتي الأن وهي الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وفاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد أن حقق الدوري رقم 42 في تاريخه.