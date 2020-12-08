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ضربة قوية للشباب قبل موقعة الاتحاد في الدوري السعودي

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح البرتغالي بيدرو كايشينيا، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، في وضع لا يحسد عليه، إذ ضربت الإصابات لاعبي الفريق، أحمد شراحيلي وعبدالله الحمدان وفواز الصقور، قبل 3 أيام على مواجهة الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس للمحترفين.

وجاء غياب الثلاثي عن تدريبات، الثلاثاء، بسبب إصابة شراحيلي، وتعرض عبدالله الحمدان لكدمة قوية بالمفصل، وشعور الصقور بإجهاد ، ويكثف الجهاز الطبي جهوده لتجهيز أحدهم للمباراة.

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