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سلبية المسحة الطبية لـ«بيكهام» لاعب الأهلي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب


أظهرت المسحة الطبية التي أجراها أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلى الجديد سلبيتها وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

كان أحمد رمضان أصابته عين الحسود وأصيب بفيروس عقب توقيعه على عقود انتقاله من وادى دجلة إلى الأهلى مباشرة.

ومن المقرر أن ينتظم بيكهام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وبناء على تقرير الطبيب بعد التأكد بشكل نهائى من تعافى اللاعب.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    118,847

  • تعافي

    103,703

  • وفيات

    6,790

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