رسميا.. وادى دجلة يضم أمير عادل 3 سنوات بعد تراجع الزمالك

نجح وادي دجلة في التعاقد مع أمير عادل الشهير بالكسندر اللاعب المصرى من أصل دنماركى لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد أن تراجع الزمالك عن إتمام التعاقد معه، لينجح دجلة في الوصول لاتفاق مع اللاعب وإتمام التعاقد معه، لينضم لصفوف غزلان وادي دجلة بداية من الموسم الجديد.