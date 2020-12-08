شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للجولة الـ11 بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، في التشكيل المثالى للجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، والذى اختاره موقع «هو سكورد» العالمى.

جاء اختيار نجم المنتخب الوطنى عقب تألقه مع الريدز خلال فوز فريقه ليفربول الكبير على حساب ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب «آنفيلد».

وعادل محمد صلاح رقم أهداف كريستيانو رونالدو بعدد الأهداف في البريميرليج (84 هدفا)، حيث سجل 82 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسى.

وجاء التشكيل المثالى للجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، كالتالى..

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: أنهولت، ماتيب، فيسترجارد، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: إيبيريشي إيز، ماسون مونت، كيفين دي بروين، محمد صلاح.

خط الهجوم: ويفرد زاها، كريستيان بنتيكي.