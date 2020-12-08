شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب قطر يشارك فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم لمشاركة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وسيخوض المنتخب القطري غمار التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورج وأذربيجان.

وفي ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 ممثلاً للدولة المستضيفة؛ فلن تحتسب نتائج مبارياته في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى، والذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة إلى بطولة قطر 2022، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال.

وتأتي مشاركة العنابي في التصفيات، في إطار إعداد منتخب قطر الوطني لمنافسات النسخة المقبلة من المونديال بعد أقل من عامين من الآن.