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ميسي في مواجهة رونالدو بدوري الأبطال

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي ، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة يوفنتوس، في . كما أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لـيوفنتوس الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة.

ويتكون تشكيل برشلونة من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، أرخوا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بيانتيش، بيدري.

خط الهجوم: ترينكاو، جريزمان، ميسي.

أما تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة:
حراسة المرمى: بوفون.

خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت.

خط الوسط: كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي.

خط الهجوم: ألفارو ، .

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