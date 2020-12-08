شكرا لقرائتكم خبر عن كاف: إيقاف إبراهيم حسن عامين مع وقف التنفيذ بسبب تعاطيه المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إيقاف إبراهيم حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بسبب تعاطيه المنشطات.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيانه منذ قليل: «وفق المواد 10 و11 و43.1 و46 و83 و151 من قانون الانضباط، قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إبراهيم حسن تعليقًا لمدة عامين (2)، منها (22) شهرًا مع وقف التنفيذ، بشرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عامين».

وأضاف البيان: «لذلك إبراهيم حسن موقوف عن العمل لمدة شهرين (2) من تاريخ تقديم طلب الإعفاء من الاستخدام العلاجي، أي اعتبارًا من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021».

يذكر أن «كاف» أجرى تحليل المنشطات على إبراهيم حسن عقب مباراة فريقه بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية.