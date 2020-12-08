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محمود الونش يشارك في مران الزمالك في هذا الموعد

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب محمود حمدي "الونش" راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

وحصل الونش، على راحة بإذن من الجهاز الفني.علي ان ينضم للمران غدا الاربعاء

وكان اللاعب قد عاد للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا بعد تعافيه من فيروس .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

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  • اصابات

    118,847

  • تعافي

    103,703

  • وفيات

    6,790

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