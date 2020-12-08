شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسيليا» بطل دوري أحياء الرياض والان مع التفاصيل
وتمكن فريق مرسيليا من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه سلطان الشمري قبل نهاية الشوط الأول، مضيفًا هدفه الثاني لفريقه في الشوط الثاني.
يذكر أن جائزة المركز الأول بلغت 15 ألف ريال، بينما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 10 آلاف ريال.
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