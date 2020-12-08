شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسيليا» بطل دوري أحياء الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج رئيس رابطة أحياء المملكة عادل الفقي، ونائب رئيس الرابطة الحكم السابق مرعي العواجي، ورئيس رابطة أحياء الرياض محمد عادي، فريق مرسيليا بطلا لدوري أحياء فرق الرياض بعد تغلبه على فريق المملكة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب عرقة.

وتمكن فريق مرسيليا من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه سلطان الشمري قبل نهاية الشوط الأول، مضيفًا هدفه الثاني لفريقه في الشوط الثاني.

يذكر أن جائزة المركز الأول بلغت 15 ألف ريال، بينما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 10 آلاف ريال.