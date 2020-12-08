عمومية الاتحاد الآسيوي عبر الاتصال المرئي

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وأبان أن استمرار وتيرة العمل الآسيوي دون انقطاع في ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا، التي قيدت الإجراءات والأنشطة المباشرة، أثبت قوة وصلابة البناء المؤسسي للكرة الآسيوية بكل مكوناتها، موضحا أن القارة الآسيوية خاضت اختبارا صعبا واجهته بالعمل المشترك وبمنهجية التخطيط والترتيب وبناء الأوليات والحفاظ على المكتسبات وإشراك الجميع في صناعة القرار، وهو ما أثمر عن استمرارية الرؤى والعمل والخطط ومنظومة الاجتماعات والقرارات، وكذلك استمرارية بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بحلة زاهية تليق بسمعة الكرة الآسيوية.وأضاف «أشعر بفخر كبير بوحدة القارة الآسيوية وصمودها الجماعي والعمل المخلص من قبل الاتحادات الوطنية الكروية في إحدى أكبر الأزمات التي واجهناها، وهو ما يعني سلامة منهجية مسار العمل والالتفاف نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو أن يكون المستقبل آسيا».
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