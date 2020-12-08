كورونا يعطل انفراد السومة بالهداف التاريخي

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وكان السومة عادل الرقم المسجل باسم المهاجم ناصر الشمراني كهداف تاريخي للدوري برصيد 126 هدفا، بتسجيله هدفا في الفيصلي بالجولة السادسة للدوري. ويحتاج السومة إلى هدف واحد لينفرد باللقب.على صعيد آخر، عاود الفريق تدريباته أمس بعد أن قررت إدارة النادي إلغاء الحصة التدريبية أمس الأول، وذلك عقب تأكيد إصابة عمر السومة بفيروس كورونا، حيث أرسل النادي جميع اللاعبين وعناصر الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين إلى فحص كورونا عن طريق الراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني.
وقد أظهرت النتائج سلبية عينات الجميع، مما يعني أن السومة هو الوحيد الذي سيغيب عن مباراة النصر.
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