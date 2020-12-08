شكرا لقرائتكم خبر حراس الهلال يتنافسون على الكلين شيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلى الرغم من استمرار غياب حارس الهلال الأول عبدالله المعيوف عن المباريات منذ الجولة الرابعة بسبب الإصابة، إلا أنه ما زال متصدرا قائمة المحافظة على نظافة الشباك بحصوله على الكلين شيت 3 مرات، يليه زميله في الفريق عبدالله الجدعاني، وحارس العين أمين بخاري، وحارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي، وحارس التعاون البرازيلي كاسيو أنجوس بـ2 كلين شيت.ويعد الهلال أكثر فريق يمتلك حراسا داخل قائمة الكلين شيت، حيث شارك بثلاثة حراس خلال الجولات الماضية، حققوا خلالها 6 كلين شيت بواقع 3 للمعيوف، و2 للجدعاني، وواحد لحبيب الوطيان.
ويأتي الأهلي ثانيا، حيث أشرك ثلاثة حراس، هم ياسر المسيليم ومحمد اليامي ومحمد العويس، والأخير لم يدخل قائمة الكلين شيت، فيما نجح المسيليم واليامي في دخولها بكلين شيت واحد لكل منهما.
يذكر أن حراس أربعة فرق هي الوحدة والرائد والاتفاق وأبها، فشلوا في دخول القائمة، حيث اهتزت شباكهم في كل المباريات السبع الماضية.
الجولة الأولى:
- عبدالله المعيوف (الهلال)
- ياسر المسيليم (الأهلي)
- جيديريوس أرلاوسكيس (الشباب)
- محمد اليامي (الأهلي)
- كاسيو أنجوس (التعاون)
- فيصل مسرحي (القادسية)
- عبدالله المعيوف (الهلال)
- مارسيلو غروهي (الاتحاد)
- مصطفى زغبة (ضمك)
- أحمد الكسار (الفيصلي)
- عبدالله المعيوف (الهلال)
- برادلي جونز (النصر)
- مارتن كامبانا (الباطن)
- أمين بخاري (العين)
- حبيب الوطيان (الهلال)
- كاسيو أنجوس (التعاون)
- مكسيم كوفال (الفتح)
- مارسيلو غروهي (الاتحاد)
- أمين بخاري (العين)
- عبدالله الجدعاني (الهلال)
- عبدالله الجدعاني (الهلال)
- الحراس الحاصلون على كلين شيت
كانت هذه تفاصيل خبر حراس الهلال يتنافسون على الكلين شيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.