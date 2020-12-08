مواجهتان قويتان بربع نهائي آسيا لأندية الشرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس قرعة الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لأندية شرق القارة المقامة في قطر، والتي ستنتهي يوم 19 ديسمبر الحالي، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد المدينة التعليمية.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين قويتين، حيث يلتقي أولسان الكوري الجنوبي مع بكين الصيني، كما يلتقي فيسيل الياباني مع سامسونج الكوري الجنوبي في العاشر من ديسمبر الحالي.

ويلتقي الفائزان في نصف النهائي يوم 13 ديسمبر، على أن يخوض الفائز المبارة النهائية ضد بيرسبوليس الإيراني في 19 ديسمبر.