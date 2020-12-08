شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط ترفض شكوى ويلتون و تيجالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، الثلاثاء، اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة في الشكوى المقدمة من لاعب نادي الشارقة ويلتون سواريس ضد لاعب نادي النصر سبيستيان تيجالي، قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام الشاكي برسوم شكواه.

وقررت في الشكوى المقدمة من لاعب نادي النصر سبيستيان تيجالي، ضد لاعب نادي الشارقة ويلتون سواريس قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم الاختصاص مع إلزام الشاكي برسوم شكواه.

وأطلعت لجنة الانضباط خلال اجتماعها على تقرير حكم مباراة العين وعجمان في مسابقة كأس رئيس الدولة، وقررت بإجماع الآراء توجيه عقوبة الإنذار لسلطان راشد الكلباني وتغريمه مبلغ وقدره ألفين درهم، وذلك لدخوله إلى أرض الملعب والاعتراض على حكم المباراة.

وفرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على ناديي النصر والوصل لمخالفتهما لبروتوكول عمليات المباريات خلال مسابقة دوري الخليج العربي، ووجهت عقوبة الإنذار وفرضت الغرامة المالية ذاتها على نادي عجمان لمخالفته لبروتوكول عمليات المباريات قبل وبعد مباراته مع الوصل في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

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