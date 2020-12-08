شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الزمالك تنتعش بـ40 مليون جنيه من الشركة الراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسلمت اليوم الثلاثاء ، اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك برئاسة المستشار احمد البكري ، 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي تمثل مقدم رعاية النادي للموسم الجديد ، وستقوم إدارة الزمالك بصرف المبلغ في دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدمات عقود الموسم الجديد .

ومن ناحية أخري ، يعانى فريق الزمالك من عدة غيابات قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الأول للدورى، ويأتى فى مقدمة الغيابات يوسف أوباما وعبد الله اللذان يعانيان من إصابتهما بفيروس كورونا وسيخضعان لمسحة جديدة اليوم، وحال سلبية المسحة الجديدة فانهما سيشاركان في التدريبات الجماعية للفريق ولكن ضيق الوقت قبل المباراة يصعب من مشاركتهما.

كما يغيب عن الفريق في مباراة المقاولون العرب كل من محمود الونش وحمزة المثلوثي اللذان يخضعان لبرنامج تأهيلي لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية في ظل عدم مشاركتهما في المباريات منذ فترة.

فيما يغيب محمد أشرف روقا والمغربي محمد أوناجم بسبب الإصابة، وإمام عاشور بسبب الإيقاف، بينما يعود للمشاركة في المباريات التونسي فرجاني ساسي الذي انتهي إيقافه 6 مباريات في مباراة طلائع الجيش بالدور قبل النهائي لكأس مصر.

وانتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية أمس بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين، كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع.