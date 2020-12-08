شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: سيرينو في الأهلي قبل المونديال بدلاً من جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 عن أن النادي الأهلي نجح في التوصل لاتفاق مع صن داونز الجنوب أفريقي لشراء الأورجوباني جاستن سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على أن الأهلي تأكد أن مدة القيد المحلي سيتم تقديمها لنهاية شهر يناير المقبل بحيث يتم قيده أفريقيا ومن ثم يشارك مع الفريق الأحمر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية في اليابان.

وتابع محمد شبانة أن الأهلي توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه الذي رفض بيعه للأهلي خلال فترة الانتقالات المنتهية، في الوقت الذي تضع إدارة الأهلي أكثر من خيار للاعبين آخرين حيث أنه من المؤكد أن إدارة الأهلي ستتعاقد مع مهاجم سوبر قبل كأس العالم للأندية.

وأضاف شبانة لتلفزيون الخليج 365 أن الأهلي اتفق جيرالدو لاعب الفريق على فسخ عقده بحيث يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوبة المقبلة لإفساح المجال امام التعاقد مع سيرينو ليلعب مع الفريق في كأس العالم للأندية باليابان.

ورفض جيرالدو الرحيل لأكثر من ناد خلال فترة الانتقالات المنقضية، أبرزهم الصفاقسي التونسي واحد الأندية البرازيلية وسموحة لرغبة اللاعب في فسخ عقده والحصول علي بقية عقده والانتقال بشكل حر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.