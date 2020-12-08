الأولمبية تهنئ منتخب سيدات كرة السلة تحت 18 عامًا بعد التأهل لكأس العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عقب تأهل منتخب الناشئات تحت 18 عامًا لنهائيات كأس العالم لكرة السلة المقرر إقامتها في المجر العام القادم وذلك للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب.
وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بلاعبات منتخب كرة السلة تحت 18 عامًا والجهاز الفني على مجهودهم والروح التي ظهرت على اللاعبات خلال مباريات التصفيات المقامة في مصر حاليًا والإصرار على رفع راية مصر رغم المنافسة الصعبة في التصفيات.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة وجميع عناصر اللعبة على هذا الإنجاز الكبير .
خسر منتخب ناشئات مصر لكرة السلة من نظيره السنغالي بفارق ثلاث نقاط، حيث انتهت المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، بفوز السنغاليات بنتيجة 64-67، ورغم الخسارة نجح منتخب الناشئات في ضمان التأهل إلى كأس العالم، للمرة الرابعة في التاريخ، وبتلك النتيجة تواجه ناشئات مصر نظيراتهن من منتخب مالي في نهائي البطولة الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء، في ختام البطولة، وضمن كلا المنتخبين التأهل إلى كأس العالم للناشئات المقرر إقامته الصيف المقبل.
نتيجة مباراة السنغال جاءت في صالح منتخب مصر، لأنه فاز في المواجهة الأولى التي جمعت نفس الفريقين بفارق 6 نقاط، وكانت فتيات المنتخب المصري في حاجة للفوز أو الخسارة بفارق أقل من النقاط الستة وهو ما حدث، بالخسارة بفارق ثلاث نقاط فقط.
ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، بينما في منافسات الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.
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