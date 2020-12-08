شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق بعد انتقاله إلى إنبى: عدت إلى منزلى فى تحد جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم كريم طارق، لاعب بتروجيت السابق والمنتهى إعارته مع فريق طلائع الجيش، عن سعادته للعودة مرة أخرى إلى بيته البترولى، لكنه هذه المرة من خلال انتقاله إلى صفوف نادى انبى، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورةخلال رفعه تيشيرت ناديه الجديد، وأخرى مع الكابتن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، أتبعها بتعليق: "لقد عدت إلى منزلى لتحدى جديد".



كريم طارق

ونجح مجلس إدارة نادى إنبى، فى التعاقد مع اللاعب كريم طارق، جناح نادى بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بناء على طلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمى طولان، بعد انتهاء إعارته من فريق طلائع الجيش، ووقع كريم طارق، على عقود انضمامه لصفوف الفريق البترولى فى صفقة انتقال لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.





من جانبه، قال حلمى طولان، المدير الفنى لفريق انبى، إن اللاعب إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد، وسيكون من العناصر المؤثرة فى الفريق.





من ناحية أخرى، رفض مسئولو نادى إنبى، اقتراح اتحاد الكرة بإقامة مباريات الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، حيث يشارك الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2021، وطالب النادى البترولى بتوقف الدورى خلال الأولمبياد، خاصة أنه يمتلك أكثر من لاعب من قوامه الأساسى ضمن اختيارات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى وعلى رأسهم محمود جاد حارسه الأساسى وأسامة جلال وكريم فؤاد.

واقترح اتحاد الكرة على الأندية فى وقت سابق إقامة الدورى الجديد من دور واحد حتى يتم الانتهاء منه قبل الأولمبياد، إلا أن أغلب الأندية رفضت هذا الاقتراح وطلبت إقامة الدورى بشكله العادى على أن يقام الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى فى يوليو وأغسطس المقبلين إلا أن إنبى اعترض بشدة على هذا الأمر.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، مؤخرا، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد إلا فى حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدورى لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.