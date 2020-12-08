شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية العينة الطبية لأحمد رمضان بيكهام بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت المسحة الطبية التى أجراها أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلى الجديد سلبيتها وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

كان أحمد رمضان أصابته عين الحسود وأصيب بفيروس كورونا عقب توقيعه على عقود انتقاله من وادى دجلة إلى الأهلى مباشرة.

ومن المقرر أن ينتظم بيكهام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وبناء على تقرير الطبيب بعد التأكد بشكل نهائى من تعافى اللاعب .

من ناحية أخرى شارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

وشارك الثلاثى فى المران الجماعى بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.