شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل بعد انضمامه للإسماعيلى: أتمنى أكون إضافة وعند حسن ظن جماهير الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد عادل، لاعب الإنتاج الحربى، المنتقل حديثا إلى صفوف النادى الإسماعيلى، عن سعادته بالانضمام إلى الدراويش، متمنيا أن يكون إضافة للفريق وأن يكون عند حسن ظن الجماهير الإسماعلاوية، قائلا: عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على انتقالى لنادى الإسماعيلى، بإذن الله أكون عند حسن ظن الجمهور وإضافة للفريق، وشرف ليا تيشيرت نادى الإسماعيلى وسوف أبذل أقصى جهدى فى الفترة المقبلة".



محمد عادل

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد بصفة رسمية مع محمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأوصت لجنة التعاقدات التى يترأسها المهندس إبراهيم عثمان وتشمل فى عضويتها أحمد العجوز وأبو طالب العيسوى وخالد القماش بضم لاعب الوسط صاحب الــ25 عاما نظرا لمستواه المميز وإجادته اللعب بأكثر من مركز، فى ظل ترحيبه بارتداء قميص الدراويش باعتباره أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء.



محمد عادل

وتسلم مسئولو الدراويش الاستغناء الخاص باللاعب بعد إتمام المفاوضات بنجاح مع مجلس إدارة الإنتاج الحربى، وشارك اللاعب فى 45 مباراة بواقع 44 لقاء بالدورى ومواجهة بكأس مصر.

وقال عادل، فى تصريحات لموقع الدراويش: "أنا محظوظ وسعيد للغاية بالانضمام لنادٍ بحجم وقيمة الإسماعيلى فى مصر والقارة السمراء، هذا شعور يمنحنى كثيرا من الثقة لتقديم كل لدى من أجل الفريق وجماهيره الكبيرة"، مشيرا: "تنازلت كثيرا بهدف ارتداء قميص الدراويش، أود أن أشكر كل من ساهم فى تسهيل انتقالى لأحد أكبر الأندية فى القارة السمراء، الذى تعاقب عليه لاعبين نفخر بهم ويمثلون قدوة لى ولمعظم لاعبى الكرة المصرية الحاليين".

وتابع عادل: "الانتقال للإسماعيلى وبجماهيرته الكبيرة بمثابة خطوة عظيمة فى حياتى، سأقاتل من أن أكون لاعبا أساسيا بالفريق، أجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب والظهير الأيمن إلا أننى أفضل اللعب فى مركز وسط الملعب كمحور ارتكاز".