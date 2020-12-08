شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق × صورة مع الثلاثية التاريخية فى الأهلى: مجرد بداية إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، عن سعادته بتتويج القلعة الحمراء بالثلاثية التاريخية، الدورى العام، دورى أبطال إفريقيا، كأس مصر، لهذا الموسم، مؤكدا أنها مجرد بداية، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة مع درع الدورى وكأس إفريقيا وكأس مثر، أتبعها بتعليق: "الثلاثية.. مجرد بداية إن شاء الله".



أمير توفيق

ونجح فريق الأهلى، فى حصد الثلاثية للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما حقق لقب كأس مصر، السبت الماضى، على حساب فريق طلائع الجيش المجتهد، الذى يعد الحصان الأسود للبطولة بعدما أقصى بيراميدز والزمالك على التوالى فى طريقه للنهائى.



أمير توفيق

الأهلى نجح فى حصد لقب كأس مصر، عقب الفوز ببطولة دورى أبطال افريقيا الأسبوع الماضى ومن قبلها حسم لقب الدورى، ويضع الأهلى عينه على بطولتى السوبر المحلى والافريقى لجمع الخماسية التاريخية هذا الموسم، وتسلم محمد الشناوى حارس المرمى وقائد فريق الأهلى، كأس مصر الـ 37 فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التى جمعتهما على ستاد برج العرب، فى نهائى مسابقة كأس مصر.

من ناحية أخرى، علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى، عن الأنباء التى تتردد عن تفاوض الأهلى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة، بعد الأمور المختلفة التى دارت حول هذا الأمر قائلا عبر حسابه على تويتر: "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول أو إعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب.. الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا.. استقيموا يرحمكم الله".