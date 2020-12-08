شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر خلال ندوة الخليج 365: الكوميكسات عليا بتسعدنى ولا يوجد مشكلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي سيف زاهر أن الكوميكسات التي يصنعها رواد السوشيال ميديا تسعده مؤكداً ان هذا الامر يدل على أنه يحظى بنسبة مشاهدة عالية، وقال سيف زاهر في ندوته باليوم السابع :"لا يوجد أي مشكلة مع من يجبني ومع من يكرهني وأرد على من ينتقدني بإيموشن ضحك"

وتابع سيف زاهر :"أنا غير حيادى فى حياتى الشخصية معلقاً: "باكل أكل معين وليا أصحاب معينين ولست حيادياً كما يؤكد البعض".

وحل النجم الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على الخليج 365 وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث في جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها كما لم يتحدث من قبل عن ارائه في مختلف الملفات وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وحقيقة تفكيره في خوضه انتخابات الأهلي ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائي الذي لن يخوض الانتخابات امامها في المستقبل.

وحل النجم الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على الخليج 365 وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث في جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها كما لم يتحدث من قبل عن ارائه في مختلف الملفات وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وحقيقة تفكيره في خوضه انتخابات الأهلي ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائي الذي لن يخوض الانتخابات امامها في المستقبل.