شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات السلة يتأهل إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب ناشئات مصر لكرة السلة من نظيره السنغالي بفارق ثلاث نقاط، حيث انتهت المباراة التي جمعت الفريقان عصر اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، بفوز السنغاليات بنتيجة 64-67، ورغم الخسارة نجح منتخب الناشئات في ضمان التأهل إلى كأس العالم، للمرة الرابعة في التاريخ، وبتلك النتيجة تواجه ناشئات مصر نظيراتهن من منتخب مالي في نهائي البطولة الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء، في ختام البطولة، وضمن كلا المنتخبين التأهل إلى كأس العالم للناشئات المقرر إقامته الصيف المقبل.

نتيجة مباراة السنغال جاءت في صالح منتخب مصر، لأنه فاز في المواجهة الأولى التي جمعت نفس الفريقين بفارق 6 نقاط، وكانت فتيات المنتخب المصري في حاجة للفوز أو الخسارة بفارق أقل من النقاط الستة وهو ما حدث، بالخسارة بفارق ثلاث نقاط فقط.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، بينما في منافسات الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

وضمن منتخب ناشئات مالي مقعده في كأس العالم، بعد تأهله إلى نهائي البطولة، حيث حققت فتيات مالي العلامة الكاملة .

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات كل من: فاطمة قابيل، سلمى بهجت، آية الفقي، ساندي عبد اللطيف، هاجر ياسين، حبيبة عبد الحميد، هالة ياسين، يارا حسين، منة الله الغريني، فريدة مسعد، ملك صادق، فريدة يوسف.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمى مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكرى وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة، رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.