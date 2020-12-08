مصدر لـ"الخليج 365": إقامة كأس مصر بدون الدوليين وفي فترات توقف فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2020-2021 بدون اللاعبين الدوليين وخلال فترة التوقف الدولي.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم جاء من أجل إيجاد وقت للبطولة بسبب تأخير انطلاق الموسم الحالي إلى ديسمبر.

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم تحديد مواعيد مباريات كأس مصر لاحقاً.

ولن تتمكن الأندية من إشراك لاعبيها الدوليين في مباريات كأس مصر حتى دور الثمانية، على أن تقام مباراتي نصف النهائي والنهائي بحضور الدوليين وفي مواعيد طبيعية.