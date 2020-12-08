كاف يقرر إيقاف إبراهيم حسن شهرين.. وتغريم بيراميدز بسبب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف إبراهيم حسن لاعب نادي بيراميدز بعد أزمة تعاطيه للمنشطات، إضافة إلى تغريم النادي بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان إبراهيم حسن تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات في مباراة نصف النهائي بالكونفدرالية أمام حوريا كوناكري، ليتم بعدها إخطار النادي عن طريق "كاف" بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.

وأصدر الكاف قراراته بعد الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، وجاءت قراراته كالآتي:

- قضية إبراهيم حسن

قرر الكاف بعد العودة إلى البنود 10، 11، 43.1، 46، 83 و151 في لائحة العقوبات، إيقاف إبراهيم حسن لمدة شهرين.

وجاء نص القرار كالآتي: قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إيقاف اللاعب لمدة عامين، منها 22 شهرًا مع وقف التنفيذ، بشرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب حادثة مماثلة في غضون عامين؛ لذلك سيتم إيقاف إبراهيم حسن لمدة شهرين من تاريخ تقديم طلب الإعفاء من الاستخدام العلاجي، أي اعتبارًا من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021.

- أحداث نهائي كأس الكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي توقيع عقوبة على نادي بيراميدز بسبب ما قام به لاعبو الفريق الاعتداء على حكم مباراة نهائي كأس الكونفدرالية لموسم 2019-2020 أمام فريق نهضة بركان.

وجاء نص القرار كالآتي: بعد العودة إلى البنود 10، 11، 43.1، 46، 83 و151 في لائحة العقوبات، لمحاولة لاعبي فريق بيراميدز اختراق الطوق الأمني الذي كان حول حكم المباراة عقب نهايتها، قرر مجلس كاف التأديبي أن يفرض غرامة قدرها 10 ألاف دولار على بيراميدز للسلوك المؤسف للمشاهدين واللاعبين والمسؤولين.