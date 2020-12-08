خاص.. وادي دجلة يضم صفقة الزمالك "المرفوضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

نجح نادي وادي دجلة في التعاقد مع أمير عادل الذي كان مرشحًا للانتقال إلى صفوف الزمالك، بعدما وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات.

وأشار مصدر في وادي دجلة -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن عادل تواجد في نادي وادي دجلة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أن اللاعب شارك في تدريب الفريق الذي أقيم مساء الثلاثاء، قبل أن يوقع على العقود التي ستربطه بالنادي.

الجدير بالذكر أن أمير عادل كان مرشحًا للانتقال إلى صفوف الزمالك، قبل أن تتوقف الصفقة بناء على قرار من جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الذي رفض ضمه.