تقارير: قطر تشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن منتخب قطر من المرجح أن يتم وضعه في المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي تضم أيرلندا والبرتغال ولوكسمبورج وصربيا وأذربيجان.

وقالت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية إن قطر ستشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الذي تستضيفه الدولة بعد عامين، ومن المقرر وضعها في إحدى المجموعات المكونة من خمسة فرق.

وأضافت أن الفكرة وراء مشاركة قطر في تصفيات أوروبا هو تحقيق التوازن بين المجموعات وإعطاء الفريق المضيف أيضًا مباريات استعداد أساسية قبل الحدث التاريخي الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

وأشارت وفقا لمصادرها أن قطر قد يتم وضعها في إحدى المجموعات التي تضم خمس منتخبات، وهي الأولى والثانية B والرابعة D والخامسة E.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، حيث شارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2019.

وكشفت أنه من غير المرجح أن يتم احتساب نقاط المنتخبات في التصفيات الأوروبية لكأس العالم ضد قطر في المجموعة، وسيتم السماح فقط للفريق الذي لديه يوم إجازة بلعب مباراة شبه تنافسية بدلاً من مباراة ودية.