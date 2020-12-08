أخبار ريال مدريد | على غرار هازارد.. لوكا يوفيتش يخرج من إصابة ليدخل في اخرى!

تواصل الإصابات حرمان مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من لاعبيه في منعرج حاسم من الموسم، حيث تنتظر الفريق زحمة من المباريات في مختلف المسابقات، والدور هذه المرة جاء على المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وأعلن النادي الملكي إصابة لوكا يوفيتش بالتهاب في أوتار العضلات في ساقه اليمنى وفقاً التشخيص الذي قام به صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من شفاءه من فيروس كورونا، ولم يتم تحديد موعد محدد لعودته.

ويعيش لوكا يوفيتش فترة تعيسة مع ريال مدريد، حيث يفضل زيدان مشاركة كريم بنزيمة على الصربي الذي سنحت له الفرصة للمشاركة بشكل أساسي بعد تعرض بنزيمة للإصابة ولكن تزامنت مع اصابته بفيروس كورونا ليواصل ابتعاده عن المشاركة، كما الحال للنجم البلجيكي الذي دخل نفق الاصابات ولم يخرج منه بعد.

وحسب إذاعة كادينا كوبيه، فإن غياب لوكا يوفيتش سيدوم لثلاث أسابيع تقريباً، ما يعني غيابه عن ما تبقى من مباريات عام 2020 مع ريال مدريد، شأنه في ذلك شأن النرويجي مارتن أوديجارد الذي يعاني من إصابة عضلية هو الآخر.

ويفتقد زين الدين زيدان بالفعل، خدمات قائد الفريق سيرخيو راموس والمهاجم ماريانو دياز بسبب الإصابة، كما عاد للتو الفرنسي كريم بنزيمة لصفوف الفريق الملكي و يستمر داني كارفخال و فيدي فالفيردي عملية التعافي من الإصابة.

وتنتظر ريال مدريد مباراة حاسمة مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام العنيد بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ولا بديل لبطل إسبانيا عن الفوز لتحقيق التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية او انتظار هدية من إنتر ميلانو الإيطالي للتأهل شريطة تفادي الخسارة أمام الفريق الألماني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

..