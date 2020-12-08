الامارات | رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وصلاح يتصدرون قائمة المرشحين لجوائز "دبي جلوب سوكر"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وصلاح يتصدرون قائمة المرشحين لجوائز "دبي جلوب سوكر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح قائمة المرشحين النهائيين لجوائز "دبي جلوب سوكر" التي ستقام في وقت لاحق من هذا الشهر في 27 ديسمبر 2020.

ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، تم اختيار المرشحين النهائيين من قبل الجمهور بالكامل حيث قام مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم بالتصويت للاعبين والأندية والمدربين والوكلاء المفضلين لديهم على المستوى العالمي، وحددوا القائمة النهائية لأسماء اللاعبين العالميين ضمن سبع فئات وسيتم الإعلان عن الفائز في الفئة الثامنة وهي جائزة أفضل مسيرة لاعب في 2020، في يوم الحدث.

وفي ضوء التأثير العالمي الذي يشهده العالم جراء جائحة كورونا، تعود فعالية جوائز "دبي جلوب سوكر" في إصدار خاص هذا العام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، احتفالاً بأفضل المواهب لعام 2020 إلى جانب تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين والأندية والوكلاء على مدار العشرين عاماً الماضية.

وأكد مجلس دبي الرياضي ومنظمو حفل جوائز "دبي جلوب سوكر"، على تنظيم الحدث للسنة ال 12 على التوالي، جنباً إلى جنب مع تنظيم نسخة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شهد مشاركة أكثر من 200 متحدث من نجوم اللعبة والتدريب والإدارة الرياضية وقيادات كرة القدم العالمية منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2006، وسيواصل استضافة المزيد من كبار نجوم كرة القدم العالمية للتحدث في نسخة 2020.

وتم تأكيد لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو ولاعب برشلونة ليونيل ميسي ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في القرن 2001-2020 وجائزة أفضل لاعب في العام 2020 ..وإلى جانب رونالدو وميسي، تم تأكيد نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح واللاعب السابق رونالدينيو في قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في القرن.

وتكريماً للاعبين الذين أظهروا مهارات تفوق التوقعات خلال هذا العام غير المتوقع، تم تأكيد نجم نادي بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي الذي تم ترشيحه إلى جانب رونالدو وميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب لعام 2020، حيث حصد ليفاندوفسكي على عدد هائل من الأصوات في هذه الفئة ويبرز كأحد أشهر اللاعبين هذا العام.

وعقب مواسم مثيرة وحاسمة من البطولات، تم اختيار نادي بايرن ميونيخ وريال مدريد ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي في القرن 2001-2020، وأيضاً لجائزة أفضل نادي في العام 2020 ..كما تم اختيار نادي برشلونة من قبل الجمهور ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في القرن 2001-2020 إلى جانب نادي الأهلي ..كما تم تأكيد نادي ليفربول المرشح الثالث لجائزة أفضل نادي في العام 2020.

قام منظمو جوائز "دبي جلوب سوكر" بالكشف عن قوائم جميع المرشحين النهائيين كالتالي:ـ - المرشحون النهائيون لجائزة أفضل لاعب في القرن 2001-2020 وهم نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ونجم برشلونة ليونيل ميسي واللاعب السابق رونالدينيو إلى جانب نجم ليفربول محمد صلاح.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل مدرب في القرن 2001-2020 وهم أليكس فيرجسون /مدرب نادي مانشستر يونايتد سابقاً/، وبيب جوارديولا /مدرب نادي مانشستر سيتي/، وجوزيه مورينيو /مدرب نادي توتنهام هوتسبير/، وزين الدين زيدان /مدرب نادي ريال مدريد/.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل ناد في القرن 2001-2020 وهم الأهلي وبايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن 2001-2020 وهم جيوفاني برانشيني، وخورخي مينديز، ومينو رايولا.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل لاعب في العام 2020 وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل ناد في العام 2020 وهم بايرن ميونخ وليفربول وريال مدريد.

- المرشحون النهائيون لجائزة أفضل مدرب في العام 2020 وهم جيان بييرو جاسبريني /مدرب نادي أتالانتا/ وهانز ديتر فليك /مدرب بايرن ميونيخ/ ويورغن كلوب /مدرب ليفربول/.

- جائزة أفضل مسيرة لاعب في العام 2020 سيتم الإعلان عن الأسماء لاحقاً.

وللمشاركة في اختيار الفائزين النهائيين لجوائز دبي جلوب سوكر، تم الآن افتتاح الجولة الثانية للتصويت ويمكن للجمهور التصويت للاعبهم المفضّل من كل فئة عبر هذا الرابط

https://vote.globesoccer.com/ اعتباراً من اليوم، حيث سيتم الكشف عن الفائزين في يوم الحفل 27 ديسمبر 2020 ..وسيتم التصويت على موقع جلوب سوكر الإلكتروني وعلى منصة الراعي الجديد للحدث TikTok، وكذلك عبر منصة الشركاء الإعلاميين مثل كووورة في المنطقة العربية ..كما سيتم اختيار الفائزين من قبل المشجعين ولجنة تحكيم جلوب سوكر التي تضم مجموعة من خبراء وروّاد صناعة الرياضة وكرة القدم.

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