الامارات | البسمة تعود إلى "الزملكاوية" بعد 11 يوماً من الأحزان

شكرا لقرائتكم خبر عن البسمة تعود إلى "الزملكاوية" بعد 11 يوماً من الأحزان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى جمهور الزمالك دفعة معنوية بعدما نجحت لجنة الكرة في "الأبيض" في تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 سنوات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية. وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن لجنة الكرة جددت عقد ساسي لمدة 3 سنوات، بزيادة في قيمة عقده بنسبة 1%، وذلك خلال الجلسة التي عقدها اللاعب مع اللجنة بحضور أيمن يونس.

وبذلك حسم الزمالك موقف ساسي من البقاء مع الفريق، عقب الأنباء التي أشارت إلى رغبته في الرحيل، وليتلقى الجمهور الزملكاوي بسمة عقب فترة صعبة مر بها الفريق في آخر 11 يوماً بخسارته لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الغريم التقليدي الأهلي، قبل أن يخرج "الأبيض" من نصف نهائي كأس مصر، وتزداد أحزانه بتتويج الأهلي باللقب.

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