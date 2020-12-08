شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يشيد بلاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ،بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم على مدير الكرة.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمه، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية، وعدم الانشغال بأي أمر إلا العمل بجديه كما هو معتاد، وأنه على ثقة في الجميع .

وأشاد بالتزام الجميع، وان الكل لدية الفرصة، مشددا ان الفريق على موعد انطلاق بطولتين هما الاهم، الدوري العام ودوري الأبطال .

كما تحدث عبدالحليم على، مدير الكرة بشكل سريع مع اللاعبين خلال الجلسة، وأكد لهم ثقة الجميع فيهم، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوي الملعب وتقديم الافضل لاسعاد الجماهير، وأنه سيتم توفير كافة المتطلبات لهم والمناخ المناسب للنجاح .