شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يمنح راحة سلبية لـ «الونش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب محمود حمدي «الونش» راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وحصل الونش على راحة بإذن من الجهاز الفني.

وكان اللاعب قد عاد للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا بعد تعافيه من فيروس كورونا،ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.