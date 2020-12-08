شكرا لقرائتكم خبر عن ألفونسو ديفيز يدعم دفاعات بايرن ميونيخ في موقعة لوكوموتيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، أن فريقه يستعيد جهود المدافع ألفونسو ديفيز أمام لوكوموتيف موسكو، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، لكن لاعب الوسط كورينتين توليسو انضم إلى جوشوا كيميتش وخافي مارتينيز في قائمة الغائبين عن المباراة.
وقال فليك، «ألفونسو ديفيز سيعود لقائمة الفريق غدًا، وهو نبأ جيد، نخطط لإشراكه، لكن لم نحدد إذا ما كان سيبدأ أم يشارك من على مقاعد البدلاء».
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