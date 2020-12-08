شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جراحة الجمجمة..خيمينيز يغادر المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، إن مهاجمه راؤول خيمينيز خرج من المستشفى بعد خضوعه إلى جراحة لعلاج كسر في الجمجمة. وأصيب خيمينيز بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع آرسنال في ستاد الإمارات الشهر الماضي. وتلقى المهاجم المكسيكي علاجا طويلا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وقال وولفرهامبتون في حسابه على تويتر «هناك بعض الأنباء الجيدة. خرج راؤول خيمينيز من المستشفى ويخلد الآن للراحة في منزله برفقة عائلته». ولم يتحدد أي جدول زمني لتعافي المهاجم المكسيكي، وقال مدربه نونو إسبريتو سانتو، إنه لن يتعجل عودة هدافه إلى اللعب.