شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية صوفيا كينين تحد لقب الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حصلت الأمريكية صوفيا كينين، على جائزة أفضل لاعبة هذا العام من اتحاد المحترفات للتنس، بعد أن فازت بأول ألقابها في الفردي ببطولة من الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة.
وفازت كينين على آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً في الدور قبل النهائي، وأيضا على جاربين موجوروزا، الحاصلة على لقبين كبيرين، في النهائي لتفوز باللقب في ملبورن بارك. كما بلغت كينين نهائي فرنسا المفتوحة، وأنهت الموسم في المركز الرابع عالميا، في أعلى ترتيب تبلغه في التصنيف، خلال مسيرتها.
واللاعبة البالغة من العمر 22 عاماً هي ثامن أمريكية تفوز بجائزة أفضل لاعبة من اتحاد المحترفات، لتنضم إلى سيرينا وليامز، ومارتينا نافراتيلوفا ولينزي دافنبورت وتريسي أوستن وكريس إيفرت وفينوس وليامز وجنيفر كابرياتي.
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