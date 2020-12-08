شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروجواياني فالفيردي الأفضل داخل ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، عن فوز لاعب وسط الأوروجواياني فيدي فالفيردي، بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر الماضي، المقدمة من النادي.

وكشف ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن اختيار فالفيردي أفضل لاعبًا عن شهر أكتوبر، بعد خوضه 6 مباريات مع الميرنجي، 5 منها أساسيًا، وسجل هدفين في الانتصارين على برشلونة بالكلاسيكو وهويسكا.