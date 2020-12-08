ميسي وكريستيانو يقودان برشلونة و يوفنتوس في معركة «الأبطال»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي يوفنتوس برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «كامب نو» في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا. وتحدد نتيجة مباراة اليوم متصدر المجموعة، حيث يكفي برشلونة التعادل أو الفوز للحفاظ على المركز الأول، بينما يحتاج يوفنتوس للانتصار بفارق أكبر من هدفين، من أجل الصدارة.
ويخوض يوفنتوس اللقاء بتشكل مكون، حراسة المرمى: بوفون، والدفاع: دانيلو- بونوتشي – ساندرو، والوسط: كوادرادو- ماكيني- آرثر- كييزا – رامزي، والهجوم: موراتا- رونالدو.
أما برشلونة يخوض اللقاء بتشكل مكون من نيتو في حراسة المرمى، والدفاع: ألبا- لينجليت- دي يونج – دست، والوسط: بيانيتش- بوسكيتس – بيدري، والهجوم: كوتينيو- جريزمان- ميسي.
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