شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال يغيب عن كتيبة إنتر خلال موقعة شاختار في «التشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إنتر ميلان، غياب لاعبه بشكل رسمي عن مباراة الفريق المصيرية أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويسعى إنتر للفوز على شاختار، على أمل فوز ريال مدريد أو بوروسيا مونشنجلادباخ؛ من أجل التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال.
ففي بيان عبر الموقع الرسمي، ذكر إنتر أن التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط الفريق، خضع لفحوصات بالرنين المغناطيسي اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بولونيا، السبت الماضي.
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