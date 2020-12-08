شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو: ريـال مدريد سيخوض لقاء مونشنجلادباخ كأنه نهائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد مواجهة مونشنجلادباخ في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بـ«النهائي»، في مباراة سيتوقف على نتيجتها استمرار الملكي في المنافسة بالبطولة الأوروبية العريقة أو إقصائه منها. وقال إن الميرينجي سيبذل كل جهده من أجل الانتصار.
وأضاف كاسيميرو في مؤتمر صحفي عشية اللقاء بأن كل أعضاء «الفريق والنادي يعلمون أنه نهائي»، مضيفا: «سنخوض المباراة كما لو كانت مباراة نهائي وريال علمنا أن المباريات النهائية لا تُلعب، بل يُنتصر فيها».
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