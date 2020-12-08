الزمالك يستقبل 40 مليون جنيه.. ويمنح لاعبيه مستحقاتهم المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتعشت خزينة نادي الزمالك بمبلغ 40 مليون جنيه بعد الحصول على مستحقاته من الشركة الراعية المرتبطة بعقد مع القلعة البيضاء.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن خزينة نادي الزمالك استقبلت المبلغ بالكامل لتقوم على الفور بصرف مستحقات لاعبي فريق كرة القدم المتأخرة.

ولم يدخل نادي الزمالك سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت في السادس من ديسمبر بقوة بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية في خزائنه.

ويأمل نادي الزمالك في الحصول على المزيد من الأموال خلال الفترة المُقبلة من الشركة الراعية واتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي "كاف" نظير مشاركته في دوري الأبطال وبلوغ المباراة النهائية.

يُذكر أن لجنة إدارة النادي المؤقتة قد أعلنت عن وجود مليون وربع المليون جنيه فقط في خزينة النادي ما تسبب في أزمة مالية قبل أن تنتعش الخزائن البيضاء بملايين الشركة الراعية.