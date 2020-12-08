عودة سليمان وديانج وريان للمشاركة في مران الأهلي بعد التعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.

شارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

وقبل ساعات، أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الثلاثي ديانج وسليمان وريان، سلبيتها وذلك بعد خضوع اللاعبين لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

وكان ديانج وسليمان قد تعرضًا للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي توج بها نادي القرن للمرة التاسعة في تاريخه.

وظهر الثلاثي في المران الجماعي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.