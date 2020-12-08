مينو رايولا: بوجبا يطمح إلى مغادرة مانشستر يونايتد والانتقال إلى يوفنتوس

اعترف “مينو رايولا” أن موكله الفرنسي “بول بوجبا” غير سعيد في مانشستر يونايتد، وألمح إلى إمكانية عودة الدولي الفرنسي إلى يوفنتوس كوجهة مقبلة.
ويستمر عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2022، لكن رايولا ألمح إلى أنه قد يكون في طريقه إلى المغادرة بالفعل في يناير القادم.
وقال رايولا لـ Tuttosport: “من غير المجدي الالتفاف حول الأمر، إنه غير سعيد في مانشستر يونايتد. لم يعد بإمكانه التعبير عن نفسه كما يتوقع المرء منه وكيف يريد هو ان يفعل”.
وتابع: “عليه أن يغير الفريق، ويغير الجو. لديه عقد ستنتهي صلاحيته في غضون عام ونصف، لكنني أعتقد أن أفضل حل لجميع الأطراف هو البيع في سوق الانتقالات التالي”.
وأكمل وكيل اللاعبين المثير للجدل محاولاً الضغط على إدارة مانشستر يونايتد: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن مانشستر سيخاطر بخسارته في انتقال مجاني، بالنظر إلى أنه لا ينوي تمديد عقده”.
وتم ربط بوجبا بالعودة إلى يوفنتوس في السنوات الأخيرة، بجانب ريال مدريد الاسباني وقال رايولا إن السيدة العجوز قد تكون خيارًا متاحًا وأضاف: “ربما يكون يوفنتوس وجهته التالية، لما لا؟ من بين أمور أخرى، فإن العلاقة مع النادي وزملائه السابقين ممتازة”.
وختم حديثه بالقول: “في وقت فيروس كورونا لا يستطيع الكثيرون تحمل تكلفة بول بوجبا، الشيء المهم هو أن تريده”.
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