أندريا بيرلو: ميسي يعاني من مشكلة ذهنية مع برشلونة لهذا السبب

ادعى مدرب يوفنتوس “أندريا بيرلو” أن قائد برشلونة ميسي يعاني من مشكلة ذهنية بعد محاولة خروجه الفاشلة من النادي الكتالوني هذا الصيف.

وارتبط ليونيل ميسي ارتباطًا وثيقًا بالابتعاد عن الكامب نو قبل بداية موسم 2020/21 حيث دخل الأرجنتيني الدولي في العام الأخير من عقده في كاتالونيا، وعلى الرغم من التكهنات الشديدة حينها، أكد ميسي في الأخير أنه سيبقى في النادي وينهي عقده، مع احتمال توقيع عقد جديد في عام 2021.

ومع ذلك، كان مستواه هذا الموسم غير مبال حيث ساهم بأربعة أهداف من تسع مباريات بالدوري فقط.

ودافع مدرب برشلونة رونالد كومان عن سلسلة الأهداف الهزيلة لقائده، قائلاً إنه ” المذنب السهل” في صراع برشلونة، لكن بيرلو يعتقد أنه لا تزال هناك مشكلة مع ميسي ويقول “إنه في لحظة خاصة في حياته، ليس فقط في مسيرته، لأنه واجه مشكلة هذا الصيف”.

وتابع بيرلو “سواء أقام في برشلونة أم لا، فقد أظهر دائمًا قيمته خلال المباريات. أكثر من كرة القدم، ربما لديه مشكلة ذهنية، لكنني لا أريد أن أخوض في ذلك، فهنا ليس المكان المناسب. ميسي ظاهرة وقد أظهر ذلك دائمًا”.

ويلتقي برشلونة مع يوفنتوس في آخر مباراة من مجموعات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، مع وصول فريق كومان إلى صدارة المجموعة السادسة وتأهل رجال أندريا بيرلو رفقتهم للدور الموالي.

ومن المرجح أن يرتاح ميسي في مواجهة بطل إيطاليا بعد استبعاده من تشكيلة يوم المباراة في آخر مباراتين لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد كونراد دي لا فوينتي، خريج لا ماسيا ليكون شريكًا لمارتن بريثويت في الهجوم، ما يعني استبعاد مواجهة ميسي ورونالدو المنتظرة منذ 2011 في المسابقة الأوروبية الأغلى.

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